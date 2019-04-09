Отдел Бакинской городской прокуратуры по защите гособвинения будет переформирован

9 апреля 2019 21:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях повышения качества работы состав отдела Бакинской городской прокуратуры по защите государственного обвинения будет сформирован заново, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Соответствующие указания дал генеральный прокурор Закир Гаралов во время оперативного совещания, проведенного в целях обеспечения безотлагательного выполнения обязанностей, вытекающих из указа Президента Ильхама Алиева "Об углублении реформ в судебно-правовой системе".

Во время оперативного совещания генпрокур дал указания по организации конкурсной комиссии для формирования нового состава отдела Бакинской городской прокуратуры по защите государственного обвинения в целях повышения качества работы, а также по назначению на должность всех прокуроров, осуществляющих защиту государственного обвинения, на конкурсной основе.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Талех Агавердиев)

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