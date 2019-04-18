Президентская библиотека представила пользователям электронный ресурс «Баку»

БАКУ /Trend/ - В целях доведения до пользователей обстоятельных, системных и достоверных сведений об историческом прошлом, нынешнем состоянии Баку сотрудники Президентской библиотеки Управления делами Президента Азербайджана разработали электронный ресурс «Баку» на азербайджанском, английском и русском языках, сообщает Trend со ссылкой на библиотеку.

Контент ресурса, подготовленного с использованием материалов, хранящихся в фондах данной библиотеки, состоит из 10 глав и 40 разделов.

Состоящая из 14 разделов первая глава электронного ресурса, размещенного на сайте библиотеки 17 апреля 2019 года, называется «История».

В этой главе до пользователей в хронологической последовательности отдельными текстами доводятся все этапы истории Баку с древнейших времен до наших дней.

В разделе «Путешественники о Баку» данной главы отражены впечатления путешественников, в разное время побывавших на Абшеронском полуострове и в Баку.

Вторая глава ресурса называется «Столица» и состоит из 8 разделов.

В них представлена подробная информация об административно-территориальном делении, населении Баку, в отдельности проанализированы экономика города, сферы образования, культуры, туризма и спорта.

В этой главе в исторической последовательности представлены материалы о символах и атрибутах города Баку.

Глава «Архитектура» электронного ресурса Баку состоит из пяти разделов. В ней в хронологической последовательности отражены этапы развития городской архитектуры Баку, начиная с древних времен и включая период независимости.

В этой главе с помощью наглядных изображений в отдельности представлена информация о древнейшей части Баку – Ичеришехер и его историко-архитектурных памятниках республиканского и мирового значения.

Отдельный раздел посвящен архитектуре конца XIX – начала ХХ в.в., периода, когда Баку стал формироваться как промышленный город.

В советское время облик Баку стал еще краше благодаря ряду уникальных жемчужин архитектуры. Данный период бакинской архитектуры освещен в отдельном разделе. В очередном разделе под названием «Период независимости» представлена подробная информация о возведении новых жилых комплексов, соединяющих в себе национальные особенности, создании парков, строительстве административных и общественных зданий, новых архитектурных памятников.

Последний раздел данной главы называется «Старые и новые названия». В этом разделе читателям представлен список современных названий улиц и площадей старого Баку.

Очередная глава ресурса называется «Документы».

Документы об истории Баку собраны в данной главе в разделах под названиями «Средние века», «Период Российской империи», «Период Демократической Республики», «Советский период» и «Период независимости».

В разделе под названием «Хронология» приведена краткая хронология важных событий, произошедших в истории Баку с древних времен до наших дней.

Очередная глава ресурса называется «Выдающиеся личности».

В этой главе в алфавитном порядке приведены краткие биографические данные о лицах, родившихся в Баку и имеющих особые заслуги в области государственности, науки и техники, культуры, искусства, спорта и других сферах в масштабах страны и мира.

В разделе «Э-книги» главы «Э-ресурсы» собраны электронные версии около 120 хранящихся в фонде библиотеки книг на различных языках об истории, экономике, культуре, архитектуре города Баку, выдающихся бакинцах. Часть этих изданий хранится в Фонде редких книг, они увидели свет в начале ХХ века. А в разделе «Э-статьи» пользователям представлены электронные версии 166 статей о Баку на азербайджанском, русском и английском языках.

В главе «Библиография» ресурса собраны библиографические описания входящих в Фонд президентской библиотеки 530 книг о городе Баку на различных языках.

Одна из интересных глав электронного ресурса «Баку» называется «Фотогалерея».

В данной главе пользователям представлено более 100 уникальных фотоснимков под заголовками «Старый Баку» и «Современный Баку».

В последней главе под названием «Видеогалерея» собраны документальные фильмы, посвященные старому и современному Баку.

Материалы электронного ресурса, представленного по адресу http://bakucity.preslib.az , регулярно обновляются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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