Болиды Гран-при Азербайджана Формулы 1 доставлены в Баку

БАКУ /Trend/ - В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана Формулы 1, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службк аэропорта.

Гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло рейсами из Шанхая и Бахрейна.

Большая часть груза была доставлена азербайджанской авиакомпанией Silk Way West Airlines. Национальный грузовой авиаперевозчик перевозит оборудование не только для азербайджанского этапа «Формулы-1», но и для других соревнований на разных континентах.

Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.

Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.

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