УЕФА приветствовал изменения в визовой анкете Азербайджана

БАКУ /Trend/ - УЕФА приветствовал решение властей Азербайджана внести поправки в электронную визовую систему (https://evisa.gov.az/ru), которая ранее требовала от заявителей подтверждение отсутствия ВИЧ и гепатита, сообщает Trend со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

"Таким образом хозяева финала Лиги Европы УЕФА отреагировали на запрос европейского футбольного союза от имени болельщиков", - отмечается в заявлении федерации.

Напомним, что 20 сентября 2017 года Исполком УЕФА принял решение о проведении финала Лиги Европы УЕФА в 2019 году в Бакинском олимпийском стадионе.

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