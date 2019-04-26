Определилась первая «тройка» второго свободного заезда гонок Формулы 1 в Баку

26 апреля 2019 20:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Определилась первая "тройка" второй сессии свободных заездов Гран-при Формулы 1 SOCAR Азербайджан.

По итогам заездов, первое место досталось пилоту команды Ferrari Шарлю Леклеру, второе - его сокоманднику Себастьяну Феттелю и третье - Льюису Хэмильтогну из команды Mercedes, сообщает в пятницу Trend.

Отметим, что во второй сессии свободных заездов соревновались Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас от Mercedes, Себастьян Феттель и Шарль Леклер от команды Ferrari, Джордж Рассел и Роберт Кубица от команды "Williams" .

Также в заездах участвовали Пьер Гасли и Макс Ферстаппен в составе Red Bull Racing,Серхио Перес и Лэнс Стролл из команды Racing Point и пилоты Renault Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо, пилоты команды Toro Rosso Александр Элбон и Даниил Квят, Антонио Джовинацци и Кими Райконнен из Alfa Romeo и Ландо Норрис и Карлос Сайнс от "McLaren". Команду “Haas” представляют Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Гонки Формулы 1, которые в четвертый раз проходят в столице Азербайджана, продолжатся до 28 апреля.

Напомним, что гонки проводятся в Баку с 2016 года.

Азербайджан продлил контракт на проведение гонок Формулы 1 еще на три года.

Предыдущая гонка Гран-при Азербайджана Формулы 1 состоялась в Баку 27-29 апреля прошлого года.

Протяженность гоночной трассы в Баку составляет чуть более шести километров. Самый широкий участок трека - 13 метров, самый узкий - вокруг Ичери Шехер, седьмой и восьмой повороты - 7,6 метра.

Болиды стартуют и финишируют на площади «Азадлыг». Здесь также установлены боксы и пит-лейны «Паддок-клуба».

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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