В Азербайджане предлагается применение квоты для представления женщин в выборных органах

8 мая 2019 09:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для увеличения числа женщин, представленных в Милли Меджлисе (парламент) и на всех уровнях выборных органов в Азербайджане, предлагается применение обязательной квоты, сообщает в среду Trend.

Это предложение содержится в проекте Национального плана деятельности, подготовленного правительством Азербайджана и Фонда ООН в области народонаселения.

В проекте рекомендуется рассмотрение до 2021 года обязательной квоты со стороны Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей и Милли Меджлиса.

Отмечается, что надо рассмотреть вопрос о поддержке представления женщин в еще большем количестве в Милли Меджлисе и других выборных органах путем применения обязательной квоты в Азербайджане. Потому что до 1990 года существовала квота, требующая предоставление как минимум 33 процентов мест в выборных органах женщинам. В 1989 году число женщин в национальном парламенте составляло 40 процентов от общего количества депутатов. В 1991 году число женщин в парламенте снизилось до 4,3 процента. Несмотря на увеличение этого показателя в последующие годы, процент представления женщин все еще ниже по сравнению со странами Европы.

Применение в Азербайджане обязательной квоты было рекомендовано и Конвенцией о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин ООН.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
При разработке Генплана Баку будут учтены мнения жителей
Общество 7 мая 23:00
Тысячи студентов в Азербайджане освободят от платы за обучение
Общество 7 мая 22:58
В Азербайджане могут приостановить деятельность объектов, загрязняющих Каспий
Общество 7 мая 22:32
Минтруда Азербайджана строго контролирует соблюдение требования касательно минимальной зарплаты
Экономика 7 мая 22:08
Генпрокуратура Азербайджана о смерти сотрудника Главного управления по борьбе с коррупцией в Турции
Общество 7 мая 21:07
Президент Азербайджана выделил средства Организации ветеранов войны, труда и ВС Азербайджана
Общество 7 мая 18:48
Лента новостей
Официальный курс маната к мировым валютам на 8 мая
Финансы 09:33
В Баку в кафе произошел пожар
Происшествия 09:23
Азербайджан может наладить производство вагонов метро
Экономика 09:21
Спецпредставитель США по КНДР посетит на этой неделе Южную Корею
В мире 09:15
Пожар в жилом здании в Астаре, 20 человек эвакуированы
Происшествия 08:58
Семь туристов погибли при сходе лавины на Алтае
Россия 08:40
Определено число туристов, которые никогда не оставляют отзывы о поездках
В мире 08:37
Южная Корея может оказать КНДР продовольственную помощь
Другие страны 08:23
Эксперты назвали самые популярные способы обмана туристов
В мире 08:14