Азад Рагимов: В рамках Европейского летнего молодежного олимпийского фестиваля будет реализовано 146 тыс. билетов

18 мая 2019 17:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Оперативный комитет Европейского летнего молодежного олимпийского фестиваля и компания по продаже билетов iTicket подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта, таким образом, iTicket.az становится официальным спонсором и агентом по обеспечению продажи билетов 15-го Европейского летнего молодежного олимпийского фестиваля Баку 2019.

Министр Азад Рагимов выразил удовлетворение фактом заключения соглашения: «Мы выбрали самые оптимальные цены на церемонии открытия и закрытия. Также мы планируем реализацию бесплатных билетов на некоторые спортивные соревнования. Надеюсь, что предпринятые нами шаги вызовут интерес у местных и зарубежных любителей спорта и предоставят им условия для просмотра соревнований».

По словам министра, в рамках Европейского летнего молодежного олимпийского фестиваля будет реализовано 146 тысяч билетов.

В свою очередь генеральный директор компании iTicket.az Зия Мамедов отметил, что приобретенный в свое время опыт вселяет уверенность, что компания успешно выполнит свои обязательства в отношении 15-го Европейского летнего молодежного олимпийского фестиваля Баку 2019.

Цена на церемонию открытия фестиваля составит 10-15, а на закрытие – 5-10 манатов. Оба мероприятия состоятся в концертном зале «Кристал Холл». Дополнительная информация о заказе и покупке билетов доступна на официальных сайтах Баку 2019 и iTicket.az. Кроме этого билеты можно будет приобрести в 12 пунктах продажи в Баку, включая торговые центры Парк Бульвар, Гянджлик и “28 мая”.

Отметим, что основанная в 2016 году компания iTicket.az осуществляет продажу билетов на различные концертные, спортивные, театральные мероприятия и развлекательные шоу. Так, компания выступала официальным спонсором таких международных соревнований, как четвертые Игры исламской солидарности, Гран-при Формулы 1 Азербайджан, Европейского чемпионата по волейболу среди женщин в 2017 году, группового этапа Лиги Чемпионов и многих других мероприятий.

Напомним, что Европейский летний молодежный олимпийский фестиваль состоится в Баку 21-27 июля. Для участия в соревнованиях ожидается прибытие в Азербайджан более 3600 спортсменов и технических делегаций.

Атлеты испытают силы в десяти видах спорта – гимнастике, атлетике, баскетболе, велосипедном спорте, гандболе, дзюдо, плавании, борьбе, теннисе, волейболе. В ходе фестиваля, к работе в 12 спортивных объектах будут привлечены 2500 волонтеров.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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