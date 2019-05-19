В Азербайджане проходит приемный экзамен в вузы по II и III группам специальностей

19 мая 2019 10:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр Азербайджана в воскресенье проводит приемный экзамен для поступающих по второй и третьей группам специальностей вузов Азербайджана на 2019-2020 учебный год, сообщает Trend со ссылкой на ГЭЦ.

Экзамен проходит в 11 городах республики – Баку, Нахчыване, Гяндже, Сумгайыте, Мингячевире, Шеки, Барде, Гекчае, Ширване, Лянкяране и Хачмазе.

Экзамен во всех зданиях начнется в 11:00 и продлится три часа. Режим пропуска в здание, где проводится экзамен, завершится в 10:45. После этого пришедшие участники на экзамен допускаться не будут. На экзамен надо приходить во время, которое указано на пропускном экзаменационном листе.

При себе абитуриентам необходимо иметь оригинал документа, подтверждающего личность, и пропускной экзаменационный лист.

Абитуриенты в возрасте до 16 лет (не имеющие фотографии в удостоверении личности), вместе с другими документами, должны иметь справку со школы с наклеенной фотографией 3х4, которая заверена печатью школы.

В случае отсутствия одного из документов или несоответствия между ними абитуриент на экзамен допускаться не будет.

В отношении абитуриентов, у которых при входе в здание будут обнаружены мобильные телефоны, конспекты и другие вспомогательные средства, будет составлен акт, и они не будут допущены на экзамен.

В экзамене ожидается участие 35 422 абитуриентов -14 031 по первой группе и 21 391 - по четвертой группе специальности.

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