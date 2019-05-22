Bakcell поддерживает рост занятости среди женщин (ФОТО)

22 мая 2019 11:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/-Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell поддерживает проект, направленный на повышение лидерских качеств женщин с помощью информационных технологий, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Основная цель проекта, реализуемого в женских ресурсных центрах (ЖРЦ) в Сальяне и Сабирабаде в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с общественным объединением «Поддержка социального развития женщин в Сабирабаде», состоит в том, чтобы ознакомить женщин из этих регионов с инструментами ИКТ, помочь им повысить свои знания и навыки в этой области и поддержать их в развитии лидерских качеств с помощью новых технологий. В рамках проекта был создан специальный веб-портал (www.azqrm.net), который содержит информацию о деятельности ЖРЦ, истории успеха женщин и информацию о персональном развитии. Портал также содержит вебинары, направленные на повышение квалификации. С помощью данного ресурса члены ЖРЦ обоих регионов смогут обмениваться информацией, связанной с занятостью и предпринимательской деятельностью, не посещая центр.

В Сабирабадском и Сальянском районах была проведена презентация портала azqrm.net, сопровождаемая семинарами на такие темы, как «Налаживание деловых связей» и «Занятость, профессия и дополнительный доход». В семинарах приняли участие почти 25 женщин из вышеуказанных районов.

В рамках своей программы Корпоративной социальной ответственности, Bakcell поддерживает развитие занятости и предпринимательства среди женщин.

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