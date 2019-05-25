В Центре Гейдара Алиева откроется выставка "Шедевры истории"

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 27 мая откроется выставка “Шедевры истории” из произведений азербайджанской и восточной коллекций Национального музея Грузии.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Центр, в экспозиции будут представлены около 300 произведений в трех разделах: созданные в эпоху династии Каджаров образцы древнего персидского искусства, коллекция из комплекса дворца Сардар Иреванского ханства и фотоматериалы из архива Дмитрия Ермакова.

Эпоха династии Каджаров представлена главным образом живописью мирового значения, миниатюрой, керамикой, металлическими изделиями, текстилем и коврами периода правления Фатали шаха. Хорошо понимая силу изобразительного искусства, этот властитель широко применял архитектуру, живопись и декоративное искусство для демонстрации своих достижений и влияния. На выставке будет демонстрироваться и портрет самого Фатали шаха.

Также будут представлены шесть картин маслом основоположника азербайджанской живописи в стиле панно, мастера орнамента и портрета Мирзы Гадима Иревани, оказавшего большое влияние на национальное изобразительное искусство.

Безусловно, заслуживает внимания также этнографическая коллекция из многочисленных образцов ремесла и быта азербайджанцев, собранная в результате археологических раскопок во дворце Сардар Иреванского ханства. Коллекция позволит ярче и точнее представить себе картины жизни и быта той эпохи, а также ознакомиться с архитектурным стилем самого дворца.

Также немалый интерес представляют фотоматериалы, подготовленные военным топографом Дмитрием Ермаковым, впоследствии принявшим участие в русско-турецкой войне, а затем работавшим фотографом в Тбилиси. Он много путешествовал по Кавказу, участвовал в нескольких археологических экспедициях.

Выставка будет продолжаться с 27 мая по шестое июня.

(Текст: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.