В апреле Азербайджан посетили 238 тысяч зарубежных гостей

28 мая 2019 11:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Число иностранцев прибывших в Азербайджан в апреле текущего года выросло на 8,9 процента или 19,4 тысячи человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 238 тысяч человек.
Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму, рост на 22 процента или - 10,2 тысячи человек демонстрирует Грузия. На 16,2 процента - ОАЭ, 101,3 - Саудовская Аравия, и на 70,1 процента - Израиль. В целом, число гостей с Ближнего Востока выросло на 12 процентов или на 30 тысяч человек.

Индия, среди стран Южной Азии и Туркменистан в центральноазиатском регионе, отличились ростом туристического потока в нашу страну, соответственно, на 95 и 144 процента. В целом, число посещений из обоих регионов растет быстрыми темпами, соответственно, на 35 из Южной Азии и 44,2 процента из Центральной.
На 10 процентов увеличилось число гостей из Турции, достигнув 25,2 тысячи человек.

За четыре месяца текущего года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число прибывших в Азербайджан туристов увеличилось на две тысячи человек и достигло 848 тысяч.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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