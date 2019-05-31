В Азербайджане пройдут очередные экзамены TOEFL IBT и SAT

31 мая 2019 23:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Экзамены TOEFL IBT и SAT пройдут первого июня в административном здании Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана по адресу: ул. Микаила Мушвига, 1М, Ясамальский район Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Участвующие в экзамене SAT должны не позднее 07:45 быть перед зданием, в котором будет проходить экзамен.

Опоздавшие не будут допущены на экзамен. Экзамен начнется в 08:30, и будет длиться три часа 45 минут (беспрерывно).

Экзамен TOEFL IBT начнется в 09:30.

Участвующие в экзамене должны не позднее 08:30 часов быть перед зданием ГЭЦ.

Дети в возрасте 15 лет и младше, участвующие в экзамене TOEFL, должны прийти вместе с родителями.

Для ознакомления с общей информацией об экзамене TOEFL и прохождении регистрации можно пройти по ссылке http://dim.gov.az/activities/exams/toefl/

Подробную информацию об экзаменах SAT и регистрации можно получить по ссылке http://dim.gov.az/activities/exams/sat/

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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