На берегу Каспия пройдет массовая акция по очистке от мусора

8 августа 2019 12:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра, в поселке Бузовна пройдет массовая акция по очистке морского берега от мусора, организованная министерством экологии и природных ресурсов совместно с правящей партией "Ени Азербайджан" под девизом "Мы вместе, мы едины в защите Каспия", сообщает Trend в четверг со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам пресс-секретаря Ирады Ибрагимовой, целью акции, которая состоится накануне Дня Каспия при участии сотен людей, является не только очистка морского побережья от пластиковых бутылок и иных бытовых отходов, но и таким наглядным примером призвать общество содержать морские пляжи в чистоте, выразить протест против загрязнения Каспия.

В акции, запланированной на девятое августа, примут участие депутаты, представители интеллигенции, известные деятели культуры и искусства, волонтеры, а также представители экологичных предприятий. Проведение такой массовой акции направлено на пропаганду защиты Каспийского моря от загрязнения, соблюдения чистоты на пляжах.

"Мы надеемся, что каждый будет ответственней относиться к окружающей среде, пляжам, чистоте Каспия и в будущем проводить подобные акции не будет необходимости" - сказала Ибрагимова

Напомним, что после вступления в силу рамочной конвенции об охране морской среды Каспийского моря в 2006 году, 12 августа ежегодно отмечается как "День Каспия" .

(Автор: Ильхама Исабалаева Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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