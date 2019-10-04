В трех районах Азербайджана ограничено газоснабжение

4 октября 2019 10:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 10:00 на газопроводе среднего давления, снабжающего газом пос. Масазыр в Абшеронском районе, будут вестись наладочные работы, в связи с чем в газоснабжении поселка будут перебои, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

С 10:00 также будет приостановлено газоснабжение центра и ряда населенных пунктов Зардабского района.

Кроме того, с 10:00 до 16:00 в отдельные населенные пункты Лянкяранского района газ будет подаваться с ограничениями в связи с переносом газопровода на 8-м км магистральной линии «Ордахал-Ярдымлы».

(Текст: Кямаля Сеидова)

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