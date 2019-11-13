Из-за плотного пассажиропотока в бакинском метро опаздывают поезда

БАКУ/Trend/ - В бакинском метро возникли длинные интервалы между поездами, сказал в среду Trend глава пресс-службы ОАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, причина кроется в плотном пассажиропотоке: «Сегодня утром на некоторых станциях было очень много пассажиров. Пассажиры держат двери вагонов, что приводит к опозданию на 20-30 сек. Когда поезд отходит поздно, он в туннеле снижает скорость, чтобы не встречаться с другими поездами. В результате на некоторых станциях интервал достигал 4-5 минут, а на станциях "Ичеришехер" и "20 Января" - 5-7 минут. Сейчас идут работы по сокращению интервалов», - сказал Мамедов.

Глава пресс-службы также добавил, что на станциях и в туннелях, в поездах неисправностей и других технических проблем не было.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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