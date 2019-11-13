В Азербайджане электронизировано назначение пособий детям с ограниченными возможностями здоровья

13 ноября 2019 11:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана запустило механизм электронного назначения ежемесячного пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет и пенсии для ухаживающего за ним лица.

Об этом на пресс-конференции сказал директор Госфонда социальной защиты при министерстве Гималай Мамишев, сообщает в среду Trend.

Мамишев отметил, что система е-назначения единовременного пособия по рождению ребенка была запущена в прошлом месяце, и в е-порядке осуществлено до 7 тыс назначений.

По его словам, за прошедший период текущего года пенсия в е-порядке назначена более 15 тыс. граждан.

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