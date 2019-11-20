Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается дождь, северо-восточный ветер временами будет усиливаться, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 775 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди, местами мокрый снег, в горных и предгорных районах - снег, местами сильный, туман. Восточный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 0-5, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-7 градусов тепла.

(Текст: Текст: Кямаля Сеидова)

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