Рафаэль Дадашов в ближайшие дни будет выписан домой

12 декабря 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нормализовалось состояние здоровья народного артиста Рафаэля Дадашова, который был помещен в Центральную больницу нефтяников.

Как сообщили в четверг Trend из больницы, народный артист перемещен в палату и его лечение продолжается.

"Пациент чувствует себя хорошо. Его лечение продолжается, и он будет выписан домой в субботу", - сказали в больнице.

Напомним, что народный артист Рафаэль Дадашов второго декабря был помещен в Центральную больницу нефтяников с диагнозом ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз и хроническая обструктивная болезнь легких.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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