Продукция, ввозимая в Азербайджан, будет проходить карантин

20 декабря 2019 12:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Со следующего года продукция, ввозимая в Азербайджан, будет проходить карантин.

Об этом, выступая на 2-м Республиканском форуме участников внешней торговли, сказал председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) Гошгар Тахмазли, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что к продукции, импортируемой в Азербайджан, будет применяться импорто-карантинная система.

Тахмазли добавил, что будет проводиться оценка рисков по пищевой безопасности на единых пунктах в отношении животных, продукции растительного происхождения и других продовольственных товаров в непосредственной близости с таможенными контрольно-пропускными пунктами: «Это позволит обеспечить оперативный ввоз в страну продовольственных товаров с обеспечением безопасности и будет способствовать охране здоровья населения».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Сеидова Кямаля. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Ограничена деятельность одного из бакинских ресторанов
Общество 11:26
Агентство пищевой безопасности обратилось к потребителям
Общество 10:28
АПБ предупредило азербайджанских экспортеров фундука
Бизнес 19 декабря 19:14
Агентство пищевой безопасности Азербайджана о пользе и вреде пальмового масла
Общество 19 декабря 15:06
АПБ Азербайджана распространило видеоролик о процессе импорта пищевых продуктов
Экономика 18 декабря 16:17
В Азербайджане начались мониторинги в связи с угрозой "птичьего гриппа"
Общество 17 декабря 17:08
Лента новостей
Азербайджан - одна из немногочисленных стран в мире с положительным сальдо во внешней торговле
Экономика 12:24
Twitch и Rambler заключили соглашение об урегулировании спора
Россия 12:20
S&P присвоило рейтинг «BB-» казахстанской страховой компании
Бизнес 12:15
ГТК Азербайджана предотвратил контрабанду на общую сумму $500 млн
Бизнес 12:14
АБР поддержит модернизацию операций ведущего производителя напитков в Казахстане
Бизнес 12:03
По железным дорогам из Венгрии в Азербайджан (ФОТО)
Культура 12:01
Лидеры Узбекистана и Японии подписали заявление о расширении стратегического партнерства
Бизнес 11:56
Команды БГУ «Дети капитана Гранта» и «Катюша БГУ» стали победителями форума дебатов (ФОТО)
Общество 11:51
В Азербайджане частные эксперты тоже будут нести ответственность за вынесенное заключение
Общество 11:50