В Азербайджане изменен принцип работы Центров альтернативной регистрации первоклассников (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С учетом медико-профилактической ситуации изменен принцип работы Центров альтернативной регистрации, действующих для оказания помощи родителям в процессе электронной регистрации по приему детей в первый класс.

Как сообщили в понедельник Trend в Управлении образования города Баку, родителям, желающим обратиться в Центры, теперь нет надобности посещать их.

Таким образом, эта группа граждан может представить соответствующую информацию рабочим группам посредством мессенджера Whatsapp по телефонам (+994)55 892-27-51, (+994)55 892-95-89, (+994) 55 892-63-90) с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. Далее родителям, которые не смогли сами пройти регистрацию или испытали определенные трудности в процессе, будет оказана соответствующая помощь.

Во всех остальных случаях родители могут направить обращения посредством раздела «Обратная связь» в личном кабинете на электронном портале mektebeqebul.edu.az.

Также родители с интересующими их вопросами в рабочие дни могут обратиться в Информационный центр министерства образования по телефону 146 или в справочный Центр Управления образования города Баку по телефону (012) 599-12-22.

Это нововведение позволит избежать лишней траты времени и сил, а также соответствует санитарно-гигиеническим правилам ввкдкнным с учетом сложившейся ситуации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)