Ограничен въезд и выезд из Газахского района (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В связи с особым режимом карантина ограничен въезд и выезд из Газахского района.

Как сообщили в субботу Trend в региональной группе пресс-службы МВД в Гяндже, сотрудники Газахского РОП принимают ряд мер в связи с особым режимом карантина, объявленным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана. В соответствии с требованиями особого режима, с утренних часов 27 марта ограничен въезд и выезд из данного района.

Помимо этого, сотрудники РОП, обращаясь к населению через громкоговоритель служебных автомобилей на улицах и проспектах, около зданий, призывают их по возможности оставаться дома, чтобы обезопасить себя и здоровье окружающих. Также проведены профилактические беседы с лицами старше 65 лет. Сотрудники полиции, напомнив им требования особого режима карантина, еще раз подчеркнули, что эти меры служат защите здоровья граждан и пресечению других последствий, вызываемых инфекцией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)