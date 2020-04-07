БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлены 76 новых фактов инфицирования коронавирусом, скончался один человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, реанимационные меры для стабилизации состояния здоровья гражданина 1953 года рождения, зараженного коронавирусом, не дали результата. На данный момент устанавливаются члены его семьи, а также другие лица, с которыми он контактировал.

За прошедший период в стране установлены 717 случаев инфицирования, из них излечились 44, скончались восемь человек. В больницах особого режима продолжается лечение 665 человек. Состояние 23 из них тяжелое, 31 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

Для установления фактов инфицирования за прошедший период были проведены 53 300 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)