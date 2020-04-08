В Азербайджане выявлены 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, 19 человек выздоровели

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлены 105 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 19 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал пресс-секретарь Кабмина Ибрагим Мамедов.

По его словам, к сожалению о ситуации в связи с коронавирусом в Азербайджане нельзя отозваться позитивно.

"Число инфицированных показывает, что наблюдается тенденция роста. На сегодняшний день в стране создан резерв в размере около пяти миллионов медицинских масок. В течение дня аптеки реализуют около 450 тысяч масок", - сказал Ибрагим Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)