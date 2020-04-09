Около 13 тыс. одиноких пожилых людей в Азербайджане получили продовольственную помощь

БАКУ /Trend/ - В период особого карантинного режима, объявленного в Азербайджане в рамках мер борьбы с угрозой коронавируса, одиноким лицам старше 65 лет, которым запрещено выходить из дома, наряду с социальными услугами, оказывается продовольственная помощь.

Как сообщили Trend в четверг в министерстве труда и социальной защиты населения, с этой целью ряд структур и компаний оказал продовольственную помощь около 13 тысячам человек, и этот процесс продолжается.

Продовольственная помощь оказывается во всех регионах республики.