Около 13 тыс. одиноких пожилых людей в Азербайджане получили продовольственную помощь
БАКУ /Trend/ - В период особого карантинного режима, объявленного в Азербайджане в рамках мер борьбы с угрозой коронавируса, одиноким лицам старше 65 лет, которым запрещено выходить из дома, наряду с социальными услугами, оказывается продовольственная помощь.
Как сообщили Trend в четверг в министерстве труда и социальной защиты населения, с этой целью ряд структур и компаний оказал продовольственную помощь около 13 тысячам человек, и этот процесс продолжается.
Продовольственная помощь оказывается во всех регионах республики.
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