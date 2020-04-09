БТА: В Баку все автобусные маршруты работают по графику

БАКУ /Trend/ - В связи с введенным в стране особым режимом карантина не изменен график движения автобусов ни на одном маршруте.

Об этом в четверг сказал Trend, пресс-секретарь Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

По его словам, все маршрутные линии и Центры транспортного обмена работают в обычном режиме.

"Все маршрутные линии функционируют до 22:30, и даже до 23:30. Центр транспортного обмена "Кёроглу" принимает и отправляет автобусы до указанного времени. Ограничения введены лишь в экспресс-автобусах. Они курсируют по этим маршрутным линиям с 07:00 до 20:00. В графиках других линий изменений нет. Их деятельность регулируется в соответствии с плотностью потока пассажиров", - сказал Маис Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)