Ханде Харманджы: В 95% случаев медицинские маски используются неправильно

БАКУ/Trend/ - В 95 процентах случаев медицинские маски используются неправильно.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджы.

По ее словам, ношение медицинских перчаток также способствует возникновению опасной ситуации.

"В большинстве случаев люди, носящие перчатки, отказываются мыть руки, что приводит к более опасной ситуации. Не мыть руки - большой риск, даже если носить перчатки", - отметила Харманджы.

Специалист представительства ВОЗ в Азербайджане Джавахир Сулейманова отметила, что больные должны носить маску.

"Ношение маски препятствует распространению инфекции при чихании и кашле. Ношение маски здоровым человеком не защищает его от вируса. Поэтому ВОЗ рекомендует ношение маски для больных. Но на данный момент наблюдается другая ситуация, и в некоторых странах ношение масок и перчаток рекомендуется всем. Самое главное следует уделять особое внимание гигиене после снятия масок и перчаток", - сказала Сулейманова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)