В Баку перед зданиями будут установлены спецконтейнеры для отходов - Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Баку перед зданиями будут установлены спецконтейнеры для отходов.

Об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев, передает в пятницу Trend.

"Процесс установки уже начался. Эти контейнеры будут размещены только перед теми зданиями, вблизи которых нет ящиков для отходов. На эти цели уже выделены 1000 контейнеров. Данная мера является временной", - сказал Габибуллаев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)