В Баку перед зданиями будут установлены спецконтейнеры для отходов - Оперативный штаб
БАКУ/Trend/ - В Баку перед зданиями будут установлены спецконтейнеры для отходов.
Об этом сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба руководитель аппарата главы Исполнительной власти города Баку Эльгин Габибуллаев, передает в пятницу Trend.
"Процесс установки уже начался. Эти контейнеры будут размещены только перед теми зданиями, вблизи которых нет ящиков для отходов. На эти цели уже выделены 1000 контейнеров. Данная мера является временной", - сказал Габибуллаев.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
Лента новостей
Контролировать движение на территориях с действием ужесточенного режима карантина будет МВД - Кямран Алиев
Кямран Алиев: Проезжая через районы, где действует ужесточенный режим карантина, останавливаться запрещено
Кямран Алиев: На этой неделе разрешения на период ужесточенного режима карантина выданы большему количеству людей
В дни ужесточенного карантина в Азербайджане колл-центр 108 "Службы ASAN" будет работать в особом режиме
В Азербайджане выявлены 336 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 183, скончались 5 человек - Оперативный штаб
Расширение «Южного газового коридора» может способствовать дальнейшей диверсификации поставок газа – Еврокомиссар
Хикмет Бабаоглу: Европарламент подтверждает незаконность деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана
Али Ахмедов: С возвращением Гейдара Алиева был положен конец хаосу, анархии и экономическому упадку, созданным властью ПНФА-Мусават
У границ Узбекистана с Кыргызстаном и Туркменистаном планируется создать две свободные экономические зоны