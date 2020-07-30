В Азербайджане обнародовано число зарегистрированных печатных изданий

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в первом полугодии 2020 года были зарегистрированы 73 некоммерческие организации, в том числе четыре новые политические партии.

Об этом было сказано на заседании коллегии минюста, проведенном в формате видеоконференции и посвященном работе, проведенной в текущем году, и предстоящим задачам, сообщает в четверг Trend.

Было зарегистрировано до 30 печатных изданий.

В настоящее время число некоммерческих организаций в Азербайджане составляет 4 624, печатных изданий - 5 343.

(Текст: Кямаля Сеидова)