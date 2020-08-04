Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к предприятиям общепита по поводу мер безопасности в связи с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения эффективных мер по борьбе с коронавирусом в стране Агентство пищевой безопасности (АПБ) обратилось к заведениям общественного питания.
Как сообщили во вторник Trend в АПБ, Агентство призывает заведения общественного питания осуществлять свою деятельность в период пандемии в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана № 237 от шестого июля 2020 года. Согласно документу, прием посетителей в предприятиях общественного питания должен быть сокращен вдвое от обычного. В то же время расстояние между посетителями при приеме пищи за одним столом не должно быть менее одного метра, а между столами - не менее двух метров.
В Агентстве особо отметили, что на видном месте у входа в предприятия общественного питания должны быть установлены доски с указанием общей площади мест приема пищи, общего числа сидячих мест, расстояния между столами.
Если в ходе мониторингов сотрудников АПБ выявляются предприятия, не соблюдающие эти правило, в их отношении принимаются предусмотренные законодательством административные меры.
Агентство пищевой безопасности вновь призывает субъекты предпринимательства и потребителей строго соблюдать требования карантинного режима для защиты здоровья как своего, так и окружающих людей.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)