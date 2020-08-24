Изменен маршрут движения одного из бакинских автобусов
БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с проведением на ул. Алияра Алиева ремонтных работ изменена схема движения автобуса № 24, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Было отмечено, что движение транспортных средств на этом участке поэтапно ограничивается.
"Схема движения автобуса № 24, курсирующего от станции метро "Нариман Нариманов" до пос. Бакиханова, временно изменена, и он сейчас движется по маршруту ул. Тебриз - ул. Ага Нейматуллы - ул. Ю.Чеменземинли - ул. А.Алиева", - сказали в БТА.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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