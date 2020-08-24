Изменен маршрут движения одного из бакинских автобусов

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с проведением на ул. Алияра Алиева ремонтных работ изменена схема движения автобуса № 24, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Было отмечено, что движение транспортных средств на этом участке поэтапно ограничивается.

"Схема движения автобуса № 24, курсирующего от станции метро "Нариман Нариманов" до пос. Бакиханова, временно изменена, и он сейчас движется по маршруту ул. Тебриз - ул. Ага Нейматуллы - ул. Ю.Чеменземинли - ул. А.Алиева", - сказали в БТА.

(Текст: Кямаля Сеидова)