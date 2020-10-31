Завтра в Азербайджане будет до 28 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове первого ноября ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Южный ветер днем сменится на умеренный северный, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 14-17, днем - 20-24, в Баку ночью - 15-17, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление поднимется с 759 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 50-55 процентов.

В регионах Азербайджана первого ноября осадков не ожидаются, ночью и утром местами туман. Умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью - 10-15, днем - 23-28, в горах ночью - 7-12, днем - 18-23 градуса тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)