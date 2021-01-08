Члены правления "АзИз" выразили соболезнования в связи с кончиной директора "Baku Network" Эльхана Алескерова

БАКУ /Trend/ - Президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан - "АзИз" Лев Спивак, председатель Азербайджанского отделения "АзИз" Вахид Байрамов и главный редактор Aziznews.ru Юрий Бочаров направили письмо соболезнования в связи с кончиной директора Экспертного совета "Baku Network", заместителя генерального директора АМИ Trend, доктора философии Эльхана Алескерова.

Как сообщает в пятницу Trend, в письме говорится:

«Ушел из жизни наш дорогой друг и всеми уважаемый директор Экспертного совета Baku Network Эльхан Алескеров.

Члены международной ассоциации Израиль - Азербайджан - "АзИз" долго и плодотворно работали с доктором философии Эльханом Алескеровым по линии развития и укрепления связей между Азербайджанской Республикой и Государством Израиль. Мы проводили совместные брифинги, дискуссии, готовили материалы о наших странах, которые периодически печатались как в азербайджанской, так и израильской прессе. Не раз наши материалы появлялись на страницах информационного портала Trend.az и Aziznews.ru. Его виденье всего процесса мирного сосуществования стран Ближнего Востока и безопасного и всеобъемлющего мира на всей территории Закавказья позволяло нам, живущим в далёком Израиле, всегда находить точки соприкосновения в этом сложном и проблематичном процессе, позволяло всегда надеяться на помощь и искреннюю дружбу со стороны наших азербайджанских коллег и друзей.

В наших сердцах Эльхан Алескеров останется навсегда как истинный патриот своей Родины, человек высоких моральных качеств и идеалов, человек, который близко к сердцу воспринимал дружбу между нашими странами и народами, и всегда был готов помочь нам в этом словом и делом.

Члены правления "АзИз" выражают глубокие соболезнования семье и коллегам нашего друга, политолога, доктора философии Эльхана Алескерова».