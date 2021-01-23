В Азербайджане 705 человек вылечилось от COVİD-19, выявлено 162 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 162 новых случая заражения коронавирусом, вылечилось 705 заболевших, скончалось 8 человек, сообщили в субботу Trend в Оперативном штабе при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 228 688 случаев заражения коронавирусом, из этого числа: 219 724 человека вылечилось, 3 072 человека скончалось, число активных больных – 5 892 человека.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 6 522 теста, в целом за все время пандемии – 2 354 473 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)