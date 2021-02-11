В ходе мониторингов в центрах Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal” в 2020 г. было выявлено свыше 7 тыс. случаев недочетов

Общество 11 февраля 2021 10:45 (UTC+04:00)
В ходе мониторингов в центрах Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal” в 2020 г. было выявлено свыше 7 тыс. случаев недочетов

БАКУ /Trend/ - В результате контрольных и мониторинговых мер, проведенных в 2020 году в 20 центрах Службы "ASAN" и двух центрах "ASAN Kommunal", были выявлены 7 884 случая недочетов, сообщает в четверг Trend.

В ходе мониторингов был проведен учет недостатков, связанных с несоблюдением правил поведения на службе и организации службы (несоблюдение рабочего режима, нарушение правил униформы и др.), несоблюдением требований, связанных с качеством службы (несоблюдение оперативности, нарушение правил вежливости и т.д.), несоблюдением требований нормативно-правовых актов (требование лишних документов, непредоставление полной информации о службе и т.д.). Указанные недочеты были проанализированы, сотрудники и руководители были еще раз проинформированы об их недопустимости, им были сделаны предупреждения, многие сотрудники были привлечены к дополнительным тренингам.

За отчетный период были сделаны 5 287 устных предупреждений (67% от общего числа недочетов), 1 859 письменных предупреждений (23,6%), 738 уведомлений (9,4%).

(Текст: Кямаля Сеидова)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Румыния надеется стать одним из приоритетных направлений для SOCAR в поставках азербайджанского газа в Европу
Румыния надеется стать одним из приоритетных направлений для SOCAR в поставках азербайджанского газа в Европу
Румыния хочет привлечь иностранные инвестиции в освоение энергоресурсов Черного моря
Румыния хочет привлечь иностранные инвестиции в освоение энергоресурсов Черного моря
ROMGAZ и TRANSGAZ ищут эффективные пути сотрудничества с SOCAR
ROMGAZ и TRANSGAZ ищут эффективные пути сотрудничества с SOCAR
Loading Bars
Лента новостей
Объем поступлений в госбюджет Азербайджана по линии Госналоговой службы в 2020 г. возрос Финансы 11:30
С ростом популярности электронной торговли в Азербайджане развиваются виртуальные кошельки Экономика 11:21
На военном полигоне в Японии произошел пожар во время учений войск США США 11:15
Эксперт о влиянии частичного возобновления очных занятий в вузах Азербайджана на рынок аренды жилья Общество 11:15
В Туркменистане перевыполнен годовой план взносов по пенсионному страхованию Финансы 11:05
Власти ЮАР продлили до 15 марта режим общенационального бедствия в связи с пандемией Другие страны 11:03
Перевыполнен план по доходной части госбюджета Туркменистана за 2020 год Финансы 11:01
Пенсионеры Баку, Сумгайыта и Абшерона получили февральские пенсии с надбавками Общество 10:57
В законодательстве будут изменения в связи с органами прокуратуры - Фуад Алескеров Политика 10:53
Поступления в госбюджет Азербайджана от сдачи в аренду госимущества значительно превысили прогноз Финансы 10:48
В ходе мониторингов в центрах Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal” в 2020 г. было выявлено свыше 7 тыс. случаев недочетов Общество 10:45
Министр обороны Азербайджана будет наблюдать за заключительным этапом учений "Зима-2021" в Карсе Политика 10:38
В органах прокуратуры проведены серьезные реформы - Фуад Алескеров Политика 10:36
Румыния надеется стать одним из приоритетных направлений для SOCAR в поставках азербайджанского газа в Европу Энергетика 10:33
В четвертом квартале будет введена в эксплуатацию ФЭС в Карманинском районе Навоийской области Узбекистан 10:30
Президент поручил начать вакцинацию населения от коронавируса Узбекистан 10:27
В Баку проходит встреча с российским военным экспертом Игорем Коротченко (ФОТО) Политика 10:23
Румыния хочет привлечь иностранные инвестиции в освоение энергоресурсов Черного моря Энергетика 10:19
Видеокадры из села Гурдлар Агдамского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:17
ROMGAZ и TRANSGAZ ищут эффективные пути сотрудничества с SOCAR Энергетика 10:15
В ВОЗ считают, что распространение новых штаммов коронавируса не приведет к новой пандемии Европа 10:14
Цена на азербайджанскую нефть превысила $62 за баррель Финансы 10:14
Румыния предлагает свою инфраструктуру для будущих этапов «Южного газового коридора» Энергетика 10:11
Золото и серебро в Азербайджане подешевели Финансы 10:08
Минобороны Турции распространило видеокадры с совместных учений "Зима-2021" (ВИДЕО) Политика 10:05
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю Финансы 09:48
Цены на нефть снижаются на фоне фиксации прибыли Энергетика 09:40
В Азербайджане пройдет первый национальный онлайн-фестиваль по дисциплине "Гимнастика для всех" Общество 09:36
Си Цзиньпин назвал противостояние Китая и США катастрофой для всего мира Другие страны 08:51
В ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии коронавируса В мире 08:43
Грузия вывезла на экспорт уже 15,6 тысяч тонн фундука Грузия 08:30
1 007 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 08:20
Прямые иностранные инвестиции в горнодобывающий и промышленный сектор Ирана выросли на 89% Экономика 08:10
Министр энергетики Румынии: Планы по расширению «Южного газового коридора» имеют особое значение (ИНТЕРВЬЮ) Энергетика 08:00
Mastercard в 2021 году начнет принимать платежи в нескольких криптовалютах Финансы 07:37
Семь человек пострадали при взрыве снаряда в Колумбии Другие страны 07:15
В Австралии зафиксировали самый низкий за последние 12 лет уровень преступности Другие страны 06:49
Байден и Си Цзиньпин провели переговоры США 06:23
На востоке Японии уничтожат еще около 350 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа Другие страны 06:01
Глава Минфина США предупредила об опасностях, связанных с криптовалютой и интернетом США 05:38
Ключевые индексы на биржах в США менялись разнонаправленно к закрытию торгов США 05:21
«Манчестер Сити» установил рекорд для английских клубов Спорт 04:55
Республиканцы не поддержат импичмент Трампа, несмотря на доводы обвинения США 04:39
Япония и США могут на следующей неделе завершить переговоры о содержании военных баз США 04:24
Байден планирует провести телефонный разговор с Си Цзиньпином США 04:01
В Тихом океане у Новой Каледонии зафиксировали новое землетрясение магнитудой 6,6 Другие страны 03:42
Небольшой частный самолет упал и загорелся на западе Оттавы Другие страны 03:25
На Каспии произошло землетрясение Происшествия 03:03
"Севилья" обыграла "Барселону" в 900-м матче Месси в карьере Спорт 02:46
МАГАТЭ подтвердило начало производства металлического урана в Иране Ядерная программа 02:24
Парламент Молдовы рассмотрит программу и состав нового правительства Другие страны 01:54
США создают межведомственную группу по Китаю США 01:32
Байден: США должны применять военную силу на мировой арене лишь в крайних случаях США 01:11
В ФРС считают, что восстановление рынка труда в США займет несколько лет США 00:45
Локдаун в Германии продлили до 7 марта Европа 00:28
США вводят санкции против участников военного переворота в Мьянме США 00:13
В Госдепе заявили, что позиция США по С-400 в Турции не изменилась США 10 февраля 23:55
Более 334 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки В мире 10 февраля 23:41
В Британии выявили более 13 тысяч случаев COVID-19 за сутки Европа 10 февраля 23:29
Казахстан увеличивает регулярные авиарейсы с пятью странами Казахстан 10 февраля 23:15
Производители в Грузии обещают увеличение цен на хлеб с апреля Грузия 10 февраля 23:10
Экспорт рыбной продукции из северной иранской провинции Мазандаран увеличился на 37 % Экономика 10 февраля 23:05
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 2,44 млн человек Турция 10 февраля 22:53
Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала поручения в связи с ветераном Отечественной войны (ВИДЕО/ФОТО) Общество 10 февраля 22:41
Турция готова зарегистрировать вакцину "Спутник V" после необходимых тестов Турция 10 февраля 22:37
Twitter не позволит Трампу вернуться на свою площадку США 10 февраля 22:25
Тепловую электростанцию построят в Ташкентской области Узбекистан 10 февраля 21:50
Экспорт из особых экономических зон Ирана составил 4 млрд долларов Экономика 10 февраля 21:47
В Сенате США начался второй день импичмента Трампа США 10 февраля 21:35
Экспорт увеличился: Грузия вывезла 39 тонн мандаринов Грузия 10 февраля 21:05
Черногория ввела комендантский час из-за ухудшения эпидемиологической обстановки Европа 10 февраля 20:44
Вакцина CoronaVac безопасна и хорошо переносится пожилыми людьми – исследование Общество 10 февраля 20:42
Видеоинструкция по использованию электронной услуги для записи на вакцинацию в Азербайджане Общество 10 февраля 19:43
За получение взятки арестован бывший сотрудник АПБ Азербайджана Общество 10 февраля 19:41
Скончался заслуженный артист Азербайджана Алиджан Азизов Социум 10 февраля 19:38
Арестовано должностное лицо Бардинского районного суда Политика 10 февраля 19:03
Люди, города и время… Фотографии выдающихся азербайджанцев экспонируются во Франции (ФОТО) Культура 10 февраля 18:48
Доходы госбюджета Азербайджана в 2020 г. превысили прогнозируемые показатели Финансы 10 февраля 18:36
Азербайджанские писатели стали лауреатами Международной Лондонской премии Культура 10 февраля 18:36
В Азербайджане выявлены незаконные действия председателя муниципалитета и других должностных лиц Общество 10 февраля 18:31
Село Зиланлы Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10 февраля 18:21
11 февраля в Баку в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору состоится VII заседание министров Энергетика 10 февраля 18:15
В 2020 году в Азербайджане на борьбу с COVID-19 было выделено около 2 млрд манатов Финансы 10 февраля 17:39
Aztelekom купит волоконно-оптические соединители линий Тендеры 10 февраля 17:32
В 2020 году в Азербайджане был достигнут рекордный рост поступлений по акцизам от ненефтяного сектора - Микаил Джаббаров Энергетика 10 февраля 17:25
"Mяним чолпам", или Как Анатоллу Ганиев с оркестром пришел на день рождения к 5-летней девочке…(ВИДЕО, ФОТО) Культура 10 февраля 17:21
В центре Тбилиси горит торговый центр Грузия 10 февраля 17:14
Обнародовано количество сделок в иностранной валюте на бирже Туркменистана Финансы 10 февраля 17:13
Министерство культуры Азербайджана об основных целях на 2021 год Социум 10 февраля 17:08
Политический кризис в Армении имел место ещё до начала освобождения Азербайджаном Карабаха – украинский эксперт Армения 10 февраля 17:03
Всемирный банк реализует в Азербайджане ряд экономических и финансовых исследований (ФОТО) Бизнес 10 февраля 17:02
Сальдо торгового баланса Азербайджана с Израилем за 2020 год осталось положительным Бизнес 10 февраля 16:57
Председательство в ПА ГУАМ перешло от Азербайджана к Грузии Политика 10 февраля 16:55
ГААДА завершило ремонтно-строительные работы дорог Хатаинского района (ФОТО) Экономика 10 февраля 16:52
АБР разместил первые гендерные облигации в казахстанских тенге Финансы 10 февраля 16:47
Министр энергетики Греции примет участие в заседании Консультативного совета «Южного газового коридора» Энергетика 10 февраля 16:41
В Азербайджане от COVID-19 излечились еще 236 человек, выявлено 147 новых случаев заражения Общество 10 февраля 16:39
В прошлом году Азербайджан сократил производство дизельного топлива Энергетика 10 февраля 16:38
В Милли Меджлисе прошло заседание в связи с экологической ситуацией на освобожденных территориях Азербайджана Политика 10 февраля 16:38
Узбекско-корейское СП объявило тендер на транспортные услуги Тендеры 10 февраля 16:36
Все новости