В ходе мониторингов в центрах Службы “ASAN” и “ASAN Kommunal” в 2020 г. было выявлено свыше 7 тыс. случаев недочетов

БАКУ /Trend/ - В результате контрольных и мониторинговых мер, проведенных в 2020 году в 20 центрах Службы "ASAN" и двух центрах "ASAN Kommunal", были выявлены 7 884 случая недочетов, сообщает в четверг Trend.

В ходе мониторингов был проведен учет недостатков, связанных с несоблюдением правил поведения на службе и организации службы (несоблюдение рабочего режима, нарушение правил униформы и др.), несоблюдением требований, связанных с качеством службы (несоблюдение оперативности, нарушение правил вежливости и т.д.), несоблюдением требований нормативно-правовых актов (требование лишних документов, непредоставление полной информации о службе и т.д.). Указанные недочеты были проанализированы, сотрудники и руководители были еще раз проинформированы об их недопустимости, им были сделаны предупреждения, многие сотрудники были привлечены к дополнительным тренингам.

За отчетный период были сделаны 5 287 устных предупреждений (67% от общего числа недочетов), 1 859 письменных предупреждений (23,6%), 738 уведомлений (9,4%).

(Текст: Кямаля Сеидова)