В Азербайджане завершился тестовый экзамен по приему на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) сегодня провел тестовые экзамены по должностным группам административно-руководящих (вид А) и административно- исполнительных (вид В) должностей государственной службы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Центр.

Из 93 прошедших регистрацию кандидатов на экзамен явилось 86 человек, 1 человек был выведен с экзамена за нарушение правил.

По результатам экзамена, условия конкурса успешно выполнили 8 кандидатов по подгруппам AC1, AC2, AC3, AC4.

Результаты экзамена по административно-исполнительным должностям вида В будут объявлены сегодня вечером.

Для получения сертификата лица, успешно сдавшие экзамен, должны с 22 февраля по 5 марта заполнить на портале ГЭЦ форму обращения.

Апелляционная комиссия по результатам экзамена будет работать в ГЭЦ 22-24 февраля с 14:00 до 17:00 часов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)