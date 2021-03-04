Вакцинация от коронавируса очень важна для нас как активных членов общества - преподаватель бакинской школы

БАКУ /Trend/ - Вакцинация от коронавируса очень важна для нас как активных членов общества.

Об этом в четверг сказала Trend преподаватель средней школы № 25 Хатаинского района Баку Айгюн Мамедова.

По словам Мамедовой, сегодня она получила первую дозу вакцины.

"Чувствую себя очень хорошо. Вакцинация крайне важна, и в частности для учителей как активных членов общества, ведь мы постоянно контактируем с детьми. Выражаем государству признательность за проявленную заботу", - сказала она.

Отметим, что сегодня началась вакцинация работников сферы образования.

На предварительном этапе предусматривается вакцинация около 20 тысяч учителей и технических работников школ в возрасте старше 50 лет.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)