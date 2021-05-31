В Азербайджане стаж работников ряда сфер включается в выслугу лет в особом виде госслужбы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стаж работников в ряде сфер, а именно в прокуратуре, министерствах юстиции, обороны, МЧС, иностранных дел, Службе государственной безопасности, Службе внешней разведки, Погранслужбе, Госслужбе по мобилизации и призыву на военную службу, органах внутренних дел, таможне и налоговых органах, включен в выслугу лет в особом виде госслужбы, сообщает в понедельник Trend.

Данный вопрос был отражен в вынесенной на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана поправке в закон «О государственной службе».

Согласно изменению, с учетом особенностей службы правила и условия включения выслуги лет в стаж государственной службы, а этого стажа – в выслугу лет в особом виде государственной службы будет утверждать орган (структура), определенный соответствующим органом исполнительной власти.

По действующему законодательству прием на госслужбу лиц, занимающих административные должности в государственном органе и имеющих квалификационную степень в соответствии с классификацией административных должностей государственных служащих, а также лиц со стажем службы не менее пяти лет и проработавших на административной должности осуществляется путем собеседования без тестового экзамена.

Согласно предлагаемой поправке, данное право предусматривается предоставить и лицам, проходящим службу в особом виде госслужбы и имеющим специальное (военное, дипломатическое) звание или ранг, а также лицам со стажем на госслужбе не менее пяти лет, проработавшим на должностях, предусматривающих специальное (военное, дипломатическое) звание или ранг.