ГЭЦ Азербайджана неудовлетворительно оценил работу 35 госслужащих

БАКУ /Trend/ - В 2020 году Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана неудовлетворительно оценил служебную деятельность 35 госслужащих, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ.

По данным центра, была дана оценка служебной деятельности 11 261 государственного служащего на должностях в центральных и местных органах исполнительной власти, судах. Деятельность 2228 из них была оценена на «отлично», 6603 - на «хорошо», 2395 - на «удовлетворительно», 35 - на «неудовлетворительно».

По итогам оценки служебной деятельности 63 госслужащих включены в состав резерва для назначения на руководящие должности, 11 был выплачен один должностной оклад, шести - вручены ценные подарки, в отношении еще шести подано представление о присвоении очередной степени квалификации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)