В 2020 г. в Азербайджане от должностей были освобождены 304 госслужащих

Общество 3 июня 2021 12:34 (UTC+04:00)
В 2020 г. в Азербайджане от должностей были освобождены 304 госслужащих

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане от должностей были освобождены 304 госслужащих, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр ( ГЭЦ).

Меры дисциплинарного взыскания были применены к 1245 госслужащим, нарушившим требования закона «О правилах этического поведения государственных служащих», в том числе 1044 - в отношении госслужащих, работающих в центральных органах исполнительной власти и других госструктурах, 201 – госслужащих, работающих в местных органах исполнительной власти.

Из 1245 мер дисциплинарного взыскания 887 были связаны с выговорами, 304 - освобождением от должности, 34 - снижением суммы должностного оклада, 11 - понижением на одну ступень категории квалификации, 4 - переводом на должность той же классификации госслужбы, но с меньшим должностным окладом, 3 - переводом на должность более низкой квалификации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В моргах Армении нет тел азербайджанских военнослужащих - совместное заявление Генпрокуратуры и СГБ (версия 3)
В моргах Армении нет тел азербайджанских военнослужащих - совместное заявление Генпрокуратуры и СГБ (версия 3)
В моргах Армении нет тел азербайджанских военнослужащих - совместное заявление Генпрокуратуры и СГБ (версия 2)
В моргах Армении нет тел азербайджанских военнослужащих - совместное заявление Генпрокуратуры и СГБ (версия 2)
SOCAR входит в тройку лучших компаний топливной промышленности Украины
SOCAR входит в тройку лучших компаний топливной промышленности Украины
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Узбекистане рассмотрели вопросы сотрудничества с США Узбекистан 12:47
В Амстердаме планируют открыть узбекский Торговый дом Узбекистан 12:43
В Грузии расширится список вакцин против коронавируса Грузия 12:40
Узбекско-корейское СП закупит зачасти Тендеры 12:39
SOCAR входит в тройку лучших компаний топливной промышленности Украины Энергетика 12:34
В 2020 г. в Азербайджане от должностей были освобождены 304 госслужащих Общество 12:34
В моргах Армении нет тел азербайджанских военнослужащих - совместное заявление Генпрокуратуры и СГБ Политика 12:29
ТРАСЕКА уделяет большое внимание железнодорожным и транзитным перевозкам контейнерных грузов Транспорт 12:24
В Туркменистане начинается сбор урожая пшеницы Бизнес 12:22
По инициативе председателя АМОР Лейлы Алиевой проведен цикл благотворительных акций по случаю Международного дня защиты детей (ФОТО) Общество 12:13
Начался набор волонтеров для работы в Бакинском зоопарке Общество 12:07
"Лукойл" прогнозирует среднесрочную цену на нефть в $50 за баррель Россия 12:07
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Бинагади" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:07
SOFAZ назвал условия возможных изменений в инвестстратегии Энергетика 12:04
Рамиз Азизбейли находится в реанимации, его состояние оценивается как тяжелое – дочь народного артиста Социум 11:59
Фонд культуры России и представительство Фонда Гейдара Алиева в РФ организовали праздничное мероприятие для детей (ФОТО) Политика 11:58
Минздрав: В Кыргызстане ситуация с COVID-19 контролируемая Кыргызстан 11:56
В Тертере в эксплуатацию передана еще одна субартезинская скважина с системой SCADA Экономика 11:56
Сотрудники Apple будут работать в офисе минимум три дня в неделю США 11:50
ЧБТР работает с азербайджанскими банками для поддержки малого и среднего бизнеса Бизнес 11:45
Назначен новый глава центра ОБСЕ в Ашхабаде Туркменистан 11:43
Михаил Гусман о президенте Германии Франк-Вальтере Штайнмайере в эфире "Эхо Москвы" (ВИДЕО) Европа 11:39
Армения не имеет права безответственно использовать российское оружие – израильский эксперт Политика 11:28
Президент Турции примет делегацию правящей партии Азербайджана Политика 11:28
Турция увеличила экспорт автомобилей в Италию Турция 11:27
Всё внимание McLaren сосредоточено на прекрасной трассе F1 в Баку - руководитель команды Общество 11:20
Эмманюэль Макрон поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 11:15
В Таджикистане откроется Представительство полиции Ирана Политика 11:13
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 11:11
В Баку началось заседание Азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня Политика 11:04
Никакие провокационные силы не смогут вбить клин в отношения народов Азербайджана и России Политика 11:03
Парламент Казахстана принял соглашение с Азербайджаном по миграции Политика 11:01
Состоялась встреча генсека ОБСЕ с сопредседателями Минской группы Политика 10:58
Университет ADA начал сотрудничество с Международным Банком Азербайджана Экономика 10:47
Уникальность трассы в Баку ставит перед участниками F1 интересные задачи - гонщик команды McLaren Общество 10:45
Пересчет итогов парламентских выборов начинается в Грузии Грузия 10:35
Грузия нарастила импорт автомобилей Бизнес 10:28
Один безумный день, или Свадьба азербайджанца в Санкт-Петербурге (ФОТО/ВИДЕО) Культура 10:26
Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Тегеране Общество 10:25
В Азербайджане запущен портал онлайн-продаж для микро- и малых предпринимателей ИКТ 10:25
Цены на драгметаллы в Азербайджане перешли к росту Финансы 10:11
ОАО "Азермаш" намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции Бизнес 10:11
Курц считает участие в ПМЭФ шансом подчеркнуть устойчивый интерес экономики Австрии к РФ Европа 10:09
Найдены останки еще двух без вести пропавших азербайджанских военнослужащих Общество 10:06
Обнародована программа Гран При Азербайджана "Формулы 1" Общество 09:59
Освобожденное село Лев Кельбаджарского района (ВИДЕО) Политика 09:55
Представители Узбекистана и Малайзии договорились проводить совместные научно-исследовательские работы в области сельского хозяйства Узбекистан 09:53
Ливия импортировала из Турции автомобили на сумму около $20 млн Турция 09:52
НПЗ STAR получил сертификат ISO 50001 Энергетика 09:52
Фонд ОПЕК предоставил АКИБ «Ипотека-банк» кредит на $30 млн. Узбекистан 09:51
Фонд YAŞAT откроет счета в банке на имена еще пяти новорожденных детей шехидов (ФОТО) Общество 09:51
Манат укрепился к евро Финансы 09:46
Байден поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля США 09:37
Турция экспортировала в Германию автомобили на сумму свыше $1,5 млрд Турция 09:34
Уголовное дело членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, передано в производство Общество 09:25
Нефть дорожает на данных API о сильном снижении запасов Энергетика 09:22
Преступления армянских террористов, от которых стынет кровь – воспоминания бывших азербайджанских пленных (ВИДЕО) Азербайджан 09:18
Порты Турции приняли около 4 млн тонн грузов из Бельгии Турция 09:13
Турция экспортировала в Китай автомобили на сумму свыше $20 млн Турция 09:04
В США заявили, что доказательств лабораторного происхождения коронавируса нет США 08:57
Иран и ЦАР лишили права голоса в Генассамблее ООН за неуплату взносов В мире 08:38
Обсуждены приоритеты взаимодействия Туркменистана и международной организации по миграции Туркменистан 08:34
В третьем квартале Грузия получит 700 000 доз вакцины Novovax и 130 000 доз Johnson & Johnson Грузия 08:25
Государственные расходы в секторе здравоохранения Ирана увеличились в шесть раз за восемь лет Иран 08:19
1 385 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:15
Thales улучшает экономические и технические характеристики линий Бакинского метрополитена Экономика 08:00
В ВОЗ прогнозируют, что смертность из-за коронавируса в Малайзии увеличится в девять раз Другие страны 07:51
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-4-би" Другие страны 07:37
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло около Филиппин Другие страны 07:19
Хакеры совершили кибератаку на системы транспортного управления Нью-Йорка Другие страны 06:51
США планируют оказывать финансовую поддержку афганским силам США 06:22
Названа дата презентации Windows следующего поколения ИКТ 06:05
Швейцария исключила Турцию из списка “рисковых” стран Турция 05:43
Министры здравоохранения G7 обсудят мировые пандемии В мире 05:20
Военный вертолет США совершил аварийную посадку на юге Японии Другие страны 05:13
В Пентагоне заявили, что противники США обладают большим арсеналом гиперзвуковых ракет США 04:56
Горящее судно у берегов Шри-Ланки спровоцировало экологическую катастрофу Другие страны 04:34
Три землетрясения произошли рядом с Курильскими островами Россия 04:14
США хотят создать коалицию для наказания укрывающих хакеров стран ИКТ 04:11
Представители профсоюзов Колумбии объявили о готовящемся "захвате" Боготы Другие страны 03:49
ФБР приписывает атаку на JBS хакерским группировкам REvil и Sodinokibi ИКТ 03:28
Никарагуанский суд распорядился задержать оппозиционного политика Кристиану Чаморро Другие страны 03:02
Премьер-министр Канады подтвердил участие в предстоящих саммитах G7 и НАТО Другие страны 02:39
NASA направит две миссии для изучения Венеры США 02:17
Госдеп предлагает $7 млн за сведения о главаре "Аль-Каиды в странах исламского Магриба" США 01:58
Турецкая Pegasus готова компенсировать стоимость билетов на отмененные рейсы Транспорт 01:41
Лидер оппозиции сообщил президенту Израиля об успехе в создании коалиции Израиль 01:20
ЕС выделит семи странам-кандидатам €14,2 млрд до 2027 года Финансы 00:56
63% взрослых американцев привились первой дозой вакцины от COVID-19 США 00:35
Президент "Манчестер Сити" заявил, что сожалеет об участии в Суперлиге Спорт 00:18
ЕАБР и ЦЗФ подготовили совместные проекты для реализации в Казахстане Бизнес 00:01
Скончался ветеран азербайджанского джаза Эмиль Гасанов (ФОТО) Социум 2 июня 23:55
Неизвестные похитили кандидата в мэры в Мексике за несколько дней до выборов Другие страны 2 июня 23:47
Яркие эмоции и незабываемые впечатления – в Баку дан старт фестивалю "Симург" (ФОТО) Культура 2 июня 23:31
В Москве прошли трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении Политика 2 июня 23:17
Глава Евросовета позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 2 июня 22:52
В КНДР учреждена должность заместителя Ким Чен Ына Другие страны 2 июня 22:43
В Азербайджане снизились показатели потребительских расходов Финансы 2 июня 22:33
Объем поступивших в Азербайджан денежных средств за год заметно возрос Финансы 2 июня 22:33
Премьер-министр Украины 2-4 июня посетит Грузию с официальным визитом Грузия 2 июня 22:31
Все новости