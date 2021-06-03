В 2020 г. в Азербайджане от должностей были освобождены 304 госслужащих

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане от должностей были освобождены 304 госслужащих, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр ( ГЭЦ).

Меры дисциплинарного взыскания были применены к 1245 госслужащим, нарушившим требования закона «О правилах этического поведения государственных служащих», в том числе 1044 - в отношении госслужащих, работающих в центральных органах исполнительной власти и других госструктурах, 201 – госслужащих, работающих в местных органах исполнительной власти.

Из 1245 мер дисциплинарного взыскания 887 были связаны с выговорами, 304 - освобождением от должности, 34 - снижением суммы должностного оклада, 11 - понижением на одну ступень категории квалификации, 4 - переводом на должность той же классификации госслужбы, но с меньшим должностным окладом, 3 - переводом на должность более низкой квалификации.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)