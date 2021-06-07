Команда маршалов Формулы-1 PwC в Азербайджане приняла участие в Гран-при Азербайджана 2021-го года (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - 4-6 июня 2021 года команда маршалов Формулы-1 PwC Азербайджана приняла участие в Гран-при Азербайджана 2021 года. Как и в предыдущие годы, мы отвечали за Сектор 1, который известен как один из самых интенсивных и ответственных секторов Бакинской Кольцевой Дороги. Техническим инспектором у нас был Намиг Гаджиев, руководитель ИТ департамента нашей компании. Команда PwC, состоящая из 18 маршалов работала вместе во время тренировочных сессий каждые выходные в течение последних 4 месяцев для того, чтобы стать по-настоящему единой командой на трассе. Это стало отличной демонстрацией командного духа и ценностей PwC, отраженных в целях Компании.

Уже пятый год команду успешно возглавляет молодой и целеустремленный руководитель отдела кадров нашей Компании Инара Намалиева. В нашем секторе произошло несколько захватывающих моментов гонки F2, когда две машины вылетели за пределы трассы. Ситуацию хорошо разрешили наши маршалы, которые за короткий промежуток времени расчистили трассу и помогли гонщикам.

Кроме того, Сектор 1 был в самом разгаре, когда драматическая неудача Льюиса Хэмилтона в решающих последних 3 кругах после красного флага стоила ему подиума.

Наши маршалы помогли Серхио Пересу, абсолютному победителю гонки, когда он остановился в секторе 1 после того, как вырвал позднюю победу после отказа шин у товарища по команде Red Bull Formula 1 Макса Ферстаппена. Наши маршалы отреагировали быстро и подтолкнули его машину к яме.

"Формула-1 была потрясающим опытом для всех нас. Это была уникальная возможность сплотиться как одна команда, поддержать друг друга и помочь нашей стране провести такое грандиозное событие, как гонка Формулы-1", - сказала Инара.

Результативность и энергия, продемонстрированные командой во время Гран-при Азербайджана Формулы-1 в 2021 году, были исключительными и получили высокую оценку как местного, так и международного руководства F1.