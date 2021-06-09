БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 38 466 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 33 394, вторую – 5 072 человека.

Общее количество использованных доз вакцины составило 2 624 876. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составляет 1 679 448, вторую – 945 428 человек.

Напомним, что процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января.

(Перевод: Турал Гараджаев)