Объявлены даты полуфинала конкурса Yüksəliş

БАКУ /Trend/ - 27-28 июня 2021 года пройдет полуфинал конкурса Yüksəliş («Восхождение»), в котором примут участие 309 кандидатов, сообщает в среду Trend

В рамках полуфинала в течение двух дней будет проведена оценка управленческих компетенций участников. Около 100 из них смогут принять участие в финале.

Члены оценивающей группы пройдут специализированные тренинги с участием зарубежных специалистов.

Полуфинал пройдет в соответствии с методическими указаниями по «Профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) во время экзаменов», подготовленными Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В настоящее время ведется работа по планированию размещения участников на экзаменационной площадке с учетом социальной дистанции, а также собирается информация о наличии у них COVID-паспорта или «Сертификата о вакцинации COVID-19». Сотрудники Рабочей группы конкурса получат вакцину от коронавируса.

Отметим, что в конкурсе Yüksəliş участвуют граждане Азербайджана с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года, имеющие минимум двухлетний управленческий стаж.

Напомним, что конкурс «Восхождение» был учрежден указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года с целью выявления и поддержки перспективных руководящих лиц с высоким интеллектуальным уровнем и управленческими качествами для создания в стране банка кадровых резервов.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)