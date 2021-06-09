БАКУ /Trend/ - Иностранцы, прибывающие в Азербайджан воздушным транспортом, должны будут иметь паспорт COVID-19.

Как передает Trend, это определено изменениями, внесенными Кабинетом министров Азербайджана во «Временные правила организации полетов и перевозок пассажиров воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)».

Согласно изменениям, требование о сдаче ПЦР-теста на COVID-19 к пассажирам, вылетающим из Азербайджана, будет регулироваться перевозчиком в соответствии с правилами, установленными в пункте назначения.

Отменена проверка справок и внесение соответствующих отметок медперсоналом при входе в терминалы, регистрация пассажиров на рейс и посадка в самолет на основании справок.

Кроме того, все авиакомпании, выполняющие рейсы в Азербайджан, будут принимать пассажиров на следующих условиях:

Для иностранцев и лиц без гражданства: пассажиры старше 18 лет – только на основании COVID-19 паспорта (полная вакцинация от COVID-19 или документ, подтверждающий иммунитет после выздоровления от COVID-19) и документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданного за 72 часа до вылета; пассажиры в возрасте от 1 до 18 лет – на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданного только за 72 часа до вылета;

Для граждан Азербайджана – на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сданного за 72 часа до вылета.

Согласно поправке, пассажиры должны будут иметь паспорт COVID-19. На входе в аэропортовый комплекс будут установлены контрольно-пропускные пункты, где сотрудники службы авиационной безопасности будут проверять наличие паспортов и билетов на определенные рейсы. При приеме багажа для авиаперевозки будет проводиться его дезинфекция УФ-излучением в зоне обработки.

(Редактор: Надир Насиров)