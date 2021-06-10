COVID-паспорт невозможно получить посредством серологического анализа – Минздрав Азербайджана
БАКУ /Trend/ - COVID-паспорт невозможно получить посредством серологического анализа.
Об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Азербайджана Наиля Дашдамирова, сообщает в четверг Trend.
Она отметила, что невозможно получить COVID-паспорт, сдав тест IgG: «Это серологический тест, поэтому получить паспорт таким образом невозможно. Срок действия иммунного сертификата истекает через 6 месяцев. Тогда лицо может привиться и получить сертификат о вакцинации».
(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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