COVID-паспорт невозможно получить посредством серологического анализа – Минздрав Азербайджана

БАКУ /Trend/ - COVID-паспорт невозможно получить посредством серологического анализа.

Об этом сказала член рабочей группы при Минздраве Азербайджана Наиля Дашдамирова, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, что невозможно получить COVID-паспорт, сдав тест IgG: «Это серологический тест, поэтому получить паспорт таким образом невозможно. Срок действия иммунного сертификата истекает через 6 месяцев. Тогда лицо может привиться и получить сертификат о вакцинации».

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)