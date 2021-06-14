Бакинское метро будет работать 15 июня

БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен будет работать 15 июня, когда в Азербайджане отмечается День национального спасения.

Об этом сказал в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, несмотря на то, что 15 июня в Азербайджане является нерабочим днем, какого-либо решения о приостановке работы метро нет.

"В июне метрополитен в целом будет работать ежедневно с 06:00 до 00:00. Кроме того, для обеспечения комфортного проезда болельщиков в день матча в рамках ЕВРО-2020 в Баку 16 июня метро будет работать до 02:00", - сказал Мамедов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)