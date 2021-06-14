В Азербайджане выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 119 человек (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 119 человек, двое скончались, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 335 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 328 699 человек вылечились, 4 955 – скончались, число активных больных составляет 1 542 человека.
За последние сутки в Азербайджане проведено 5 074 теста для выявления коронавируса, в целом за все время пандемии – 3 627 573 теста.
(Перевод: Турал Гараджаев)
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