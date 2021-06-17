Назван срок работы "летних школ" при общеобразовательных учебных заведениях Баку

БАКУ /Trend/ - С 16 июня при общеобразовательных учебных заведениях Баку открылись "летние школы", которые будут работать две недели.

Об этом сказала глава Управления образования Баку Мехрибан Велиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, цель "летних школ" - ликвидировать пробелы в образовании, возникшие в связи с пандемией.

"Министерство образования приняло решение об организации "летних школ", и итоги проведенного в соцсетях опроса говорят о том, что 44 процента респондентов приветствуют их открытие", - сказала Велиева.

Она также сообщила, что занятия в "летних школах" будут проходить пять раз в неделю по три часа для начальных классов и пять раз в неделю по три - четыре часа - для учащихся V-X классов. "Летние школы" направлены на повтор важных тем и социально - психологическое развитие детей. Они организованы в 308 общеобразовательных учебных заведениях Баку", - отметила она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)