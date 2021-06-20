ЕВРО-2020: Изменился счет в матче Турция – Швейцария (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - Изменился счет в матче Турция – Швейцария, который проходит на Бакинском олимпийском стадионе в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.

Как сообщает Trend, гол игрока сборной Турции И.Кахведжи сократил разницу в счете до минимума – 2:1.

20:56 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - Завершился первый тайм матча между сборными Турции и Швейцарии, который проходит на Бакинском олимпийском стадионе в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.

Как сообщает Trend, со счетом 2:0 выигрывает сборная Швейцарии.

Голы забили: Харис Сеферович (6-я минута), Чердан Шакири (26-я минута).

20:23 (GMT+4) БАКУ /Trend/ - Открыт счет в матче Турция – Швейцария, который проходит на Бакинском олимпийском стадионе в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020.

Как сообщает Trend, гол забил игрок сборной Швейцарии Харис Сеферович (6-я минута).

Отметим, что в первом матче, проведенном в Баку 12 июня, Уэльс и Швейцария сыграли вничью со счетом 1:1. Команда Турции 16 июня уступила Уэльсу со счетом 2:0.

Кроме того, 3 июля Баку примет четвертьфинал ЕВРО-2020.

Напомним, что ЕВРО-2020 проходит в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля. Чемпионат Европы по футболу был отложен в прошлом году из-за пандемии коронавируса.