В Баку концентрация пыли превышает норму в 5,1 раза

БАКУ /Trend/ - По данным автоматических станций на 17:00 часов 23 июня в Баку концентрация пыли в воздухе превышала норму в 5,1 раза, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Баку и на Абшеронском полуострове сохраняется пыльный туман.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)