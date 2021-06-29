Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 73 206 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число лиц, получивших первую дозу вакцины, составило 35 185, вторую – 38 021 человек.
Общее количество введенных доз вакцины – 3 422 241.
При этом первой дозой препарата привито 2 174 186, второй – 1 248 055 человек.
(Перевод: Кямаля Сеидова)
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